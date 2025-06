Un ferit greu, 33 detinguts i tres incendis a Barcelona durant la revetlla de Sant Joan

Els Bombers de Barcelona han fet 330 actuacions, 97 relacionades amb foc de diferent intensitat

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha destacat la "normalitat" de la revetlla de Sant Joan a la ciutat, encara que hi ha hagut quatre trasllats hospitalaris (un que va arribar a estar en estat crític, però millora), 33 detencions i tres incendis forestals ja controlats.

En una atenció als mitjans aquest dimarts al matí a la platja de Bogatell per fer balanç de la nit festiva, ha explicat que 92.000 persones van assistir a les platges de la ciutat, amb una presència màxima de 111.000 persones a les 00.30.

Hi ha hagut persones ateses pel SEM per talls amb vidres i s'han fet quatre trasllats hospitalaris, un dels quals ha estat per una persona que va ingressar en estat crític amb símptomes d'ofec, però que millora.

INCENDIS

En els incendis forestals s'han cremat 484 metres quadrats a la carretera alta de les Roquetes, 1.500 metres quadrats a Torre Baró i 2,5 hectàrees a la carretera de les Aigües.

En total, els Bombers de Barcelona han efectuat 330 actuacions, 97 relacionades amb foc de diferent intensitat.

SEGURETAT

La revetlla ha comptat amb un dispositiu de 350 guàrdies urbans, una xifra similar de Mossos d'Esquadra, un dispositiu de la Policia Portuària del Port de Barcelona i vuit ambulàncies del SEM a la zona litoral.

Quant al trànsit, s'han fet 301 proves de controls d'alcoholèmia, de les quals 33 han donat positiu.

S'ha registrat un increment del 6% de trucades al 112 respecte a l'any anterior.

Hi ha hagut 367 denúncies i 850 persones desallotjades a diferents espais de la ciutat, al marge de les platges.

Batlle ha recalcat que, davant de la vaga de socorristes, totes les atencions a la platja han anat a càrrec del servei del SEM a nivells reforçats.

NETEJA DE LES PLATGES

Fins a 350 persones dels serveis de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament han recollit aproximadament 65 tones de residus de les platges de Barcelona.

A les 06.30 s'ha engegat aquest dispositiu i a les 08.30 s'han començat a obrir les platges.