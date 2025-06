Un ferit greu, 33 detinguts i tres incendis a Barcelona durant la revetlla de Sant Joan

BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha destacat la "normalitat" de la revetlla de Sant Joan a la ciutat, encara que hi ha hagut quatre trasllats hospitalaris (un que va arribar a estar en estat crític però que millora), 33 detencions i tres incendis forestals ja controlats.

En una atenció als mitjans aquest dimarts al matí a la platja de Bogatell per fer balanç de la nit festiva, ha explicat que 92.000 persones van assistir a les platges de la ciutat, amb una presència màxima de 111.000 persones a les 00.30.

Hi ha hagut persones ateses pel SEM per talls amb vidres i s'han fet quatre trasllats hospitalaris, un dels quals ha estat per una persona que va ingressar en estat crític amb símptomes d'ofec, però que millora.