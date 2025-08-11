Publicat 11/08/2025 12:24

Un ferit i 5 detinguts en un tiroteig a Barcelona

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí a 5 persones per la seva presumpta relació amb un tiroteig a Barcelona que s'ha saldat amb un ferit, han informat fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Caso', l'incident s'ha registrat cap a les 8.00 hores d'aquest dilluns al districte de Sants-Montjuïc quan la policia ha parat un cotxe en el qual fugien els ara detinguts.

En el vehicle s'han trobat dues armes de foc, que són analitzades, i la policia investiga la causa el tiroteig.

