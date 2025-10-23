Un ferit crític per un accident a l'N-II entre Llers i Figueres (Girona)

GIRONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Una persona ha resultat ferida crítica en un accident que s'ha produït aquest dijous cap a les 08.50 hores a la carretera N-II entre Llers i Figueres (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut d'activar dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, que ha traslladat el ferit a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
La carretera s'ha hagut de tallar però a les 09.30 hores s'ha pogut reobrir i la situació del trànsit s'ha normalitzat.