Ferit crític un motorista en un accident a la C-462 a Sant Llorenç de Morunys

LLEIDA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha resultat ferit crític aquest dilluns després de caure en un accident a la C-462 a Sant Llorenç de Morunys (Lleida), informa el SEM en una anotació a X recollida per Europa Press.
Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) han explicat a Europa Press que l'accident s'ha produït cap a les 11.40 hores, quan el 112 ha estat alertat del sinistre en el qual el motorista ha caigut i ha resultat ferit.
L'helicòpter medicalitzat del SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i també s'han activat una ambulància i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra.