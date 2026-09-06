Un ferit crític després de saltar d'un quart pis després d'apunyalar a 3 persones a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Un home es troba en estat crític després d'haver saltat aquest diumenge d'un quart pis, on havia apunyalat presumptament a 3 persones --una es troba en estat greu--, en el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Per causes que es desconeixen, l'home ha ferit de gravetat a un altre home, amb el qual conviu en el mateix pis del número 162 de la Gran Via de Barcelona, segons la versió de la núvia de l'agredit, que es trobava en el pis i ha estat ferida lleu.
Un tercer home que habita en el pis s'ha dirigit a l'habitació on s'han produït els fets i també ha estat ferit lleu.
Després d'això, segons la versió que la dona ha donat als Mossos, l'agressor s'ha autolesionat i ha saltat des de la balconada de l'habitatge.
Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per esclarir els fets.