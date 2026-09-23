Un ferit crític després d'explotar un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
L'han traslladat al Vall d'Hebron de Barcelona i hi ha un altre ferit, en estat lleu
GIRONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
Un home ha resultat ferit crític després d'explotar un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga (Girona) aquest dimecres sobre les 2.18 hores.
9 dotacions terrestres dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc i l'explosió ha afectat a un dipòsit de gas situat a l'exterior de l'hotel, habilitat en una masia, informen els Bombers en un comunicat aquest dimecres.
A la seva arribada, els Bombers han fet el salvament de les dues persones afectades: un home de 47 anys, que segons el SEM és ferit crític i ha estat traslladat a Vall d'Hebron de Barcelona, i un segon home, de 74 anys, que ha estat evacuat en estat lleu a l'Hospital Trueta de Girona.
OPERATIU
En paral·lel, els Bombers han realitzat una revisió de l'interior de la finca per garantir que no quedés ningú dins i "tan sols" hi havia un gos, que ha estat rescatat sa i estalvi.
També han dut a terme l'extinció del foc, que ha afectat a diverses estades de l'hotel, i han ventilat la zona de la planta baixa, en la qual s'havia acumulat una bossa de gas.
Una vegada apagat el foc, sobre les 3 hores de la matinada, els Bombers han fet revisió de l'estructura de l'edifici amb el suport de la unitat de drons del cos.
En el lloc només queda una dotació dels Bombers, remullant la zona i tècnics de la companyia del gas també operen a l'àrea afectada per garantir la seguretat de la instal·lació.