Ferit crític el conductor d'una furgoneta després de xocar amb un tramvia a Barcelona

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'una furgoneta ha resultat ferit crític després de col·lisionar aquest dijous sobre les 18.40 hores amb un tramvia a Barcelona.
Fonts municipals han informat a Europa Press que l'accident s'ha produït en l'avinguda Diagonal, a l'altura del carrer Espronceda, en el districte de Sant Martí.
Al lloc del sinistre han acudit diverses dotacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), de Bombers de Barcelona i del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han evacuat al ferit a l'Hospital del Mar.