Ferit crític el conductor d'una furgoneta accidentada a l'N-II a Cabanes

GIRONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El conductor de la furgoneta accidentada aquest dijous després de xocar amb un camió a l'N-II a Cabanes (Girona) ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta, informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
El xoc s'ha produït a les 06.16 hores entre un camió d'unes 40 tones i la furgoneta, en què també ha resultat ferida lleu una altra persona, traslladada a l'Hospital de Figueres (Girona), mentre que hi ha hagut una tercera persona implicada que ha quedat il·lesa.
De fet, s'han mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han excarcerat el conductor de la furgoneta que ha quedat atrapat.
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha acudit amb quatre ambulàncies.
A les 10.43 la via continua tallada i s'han fet desviaments senyalitzats abans d'accedir a la zona de l'accident, on s'estan retirant els vehicles implicats.