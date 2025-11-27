1 ferit crític i un altre greu després d'un incendi en un domicili de Badalona (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Un incendi en un domicili del carrer Badajoz de Badalona (Barcelona) ha deixat una persona ferida crítica i una altra greu --a més de 6 ferits de menor consideració-- aquest dijous sobre les 1.28 hores.
El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona) --juntament amb altres 2 ferits menys greus-- i el ferit greu se l'han endut a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Un altre ferit lleu ha estat traslladat a l'Hospital Municipal de Badalona i els altres 3 ferits han rebut l'alta en el lloc dels fets en un operatiu que ha activat a 6 ambulàncies del SEM i 1 equip conjunt de SEM i Bombers de la Generalitat.
En una altra publicació a 'X', els Bombers han explicat que el foc ha cremat el rebedor i el menjador del pis i la resta del domicili s'ha vist afectat pel fum i la temperatura.
S'han mobilitzat 9 dotacions dels Bombers de la Generalitat i dels Bombers de Barcelona.