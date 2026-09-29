Ferit crític en un accident a l'AP-7 a Vandellòs (Tarragona), que obliga a tallar la via

TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Un home ha quedat ferit crític en un accident a l'AP-7 en sentit nord a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), que ha obligat a tallar la via en un succés d'aquest dimarts a les 4.41 hores, en el qual el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Els Bombers han explicat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press que un camió, que transportava paqueteria, ha bolcat i el seu conductor ha quedat atrapat a la cabina: els Bombers han realitzat tasques d'excarceració i se l'ha pogut alliberar.
S'han activat 2 ambulàncies del SEM i un equip conjunt amb els Bombers, que també han desplaçat 5 dotacions.