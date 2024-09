Un ferit crític en un accident entre dos camions a l'A-2 a Collbató (Barcelona)

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultat ferida crítica aquest dimarts en un accident entre dos camions a la carretera A-2 a Collbató (Barcelona), segons un missatge a X del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), recollit per Europa Press.

Els efectius d'emergències l'han traslladat fins a l'Hospital de Bellvitge, i han activat tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha detallat a Europa Press que l'accident s'ha produït a les 9.17 hores, i a les 13.51 hores encara hi ha un carril tallat, tot i que no hi ha retencions.