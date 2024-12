Ferit el conductor d'un camió encastat contra una cafeteria a Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 27 des. (EUROPA PRESS) -

Ferit menys greu el conductor d'un camió que s'ha encastat aquest divendres sobre les 8.56 hores contra la paret d'una cafeteria a la plaça de Riambau de Tàrrega (Lleida).

Així ho ha explicat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X', recollit per Europa Press, en el qual han detallat que han desplaçat 3 unitats terrestres i que el conductor ha estat traslladat fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

En una altra anotació a 'X', els Bombers de la Generalitat han explicat que, després de l'accident, han alliberat al conductor de la cabina del camió.

A més, han tancat els serveis bàsics de la cafeteria --gas i llum--.

Segons les primeres valoracions, no hi ha danys estructurals, però s'ha activat l'arquitecte municipal i la unitat d'Estructures Col·lapsades dels Bombers per valorar la possible afectació.