Un ferit de bala al braç en un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
Un home ha resultat ferit al braç per una bala durant un tiroteig que ha tingut lloc al barri de La Florida de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en la matinada d'aquest dissabte, segons ha avançat 'Elcaso.cat' i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van localitzar a l'home ferit al carrer, que va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge.
La víctima es troba ferida lleu i el cas continua sota investigació.