Ferides 7 persones en un accident entre 3 cotxes i una ambulància a Barcelona aquest dissabte

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Un accident entre 3 cotxes i una ambulància ha deixat 7 persones ferides (una en estat menys greu i 6 en estat lleu) aquest dissabte a la nit en un accident en el quilòmetre 5,5 de la Ronda de Dalt de Barcelona, en el districte de les Corts en sentit Llobregat.
Segons han informat fonts municipals l'avís es va rebre a les 22.42 hores de la nit d'aquest dissabte i els Bombers de Barcelona van enviar 6 dotacions, amb un tanc, 2 vehicles de salvament, un vehicle de comandament i 2 ambulàncies.
Els bombers van haver d'excarcerar a una persona que havia quedat atrapada dins d'un dels turismes.
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar 7 ambulàncies per atendre i traslladar a les persones afectades, 2 d'elles de l'ambulància.
Tots els ferits van ser traslladats a centres hospitalaris i la Guàrdia Urbana de Barcelona va desplegar un dispositiu de tràfic habilitant pas alternatiu i tallant la via durant alguns moments.