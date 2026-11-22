Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
9 persones han resultat ferides sense gravetat per la caiguda d'un arbre a l'avinguda Meridiana de Barcelona durant la celebració de la Cursa de les Dones, com a conseqüència de l'episodi de fort vent d'aquest diumenge, han informat fonts municipals a Europa Press.
Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X', 2 persones han estat traslladades al CUAP Sant Martí, 2 a l'Hospital Dos de Maig i dues més a l'Hospital de Sant Pau, mentre que 3 d'elles no han requerit trasllat.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 ambulàncies del SEM i dotacions de Bombers de Barcelona.
La Cursa de les Dones, que se celebrava aquest diumenge, no s'ha suspès perquè la caiguda de l'arbre ha afectat la cua de la cursa.
L'episodi de vent també ha deixat un home ferit a Sabadell (Barcelona) per la caiguda d'un fanal aquest diumenge.