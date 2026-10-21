Ferida "molt greu" una menor de 2 anys després de caure d'un balcó d'un primer pis a Lleida

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Una menor de 2 anys d'edat es troba ferida "molt greu" després de caure d'un balcó d'un primer pis (des d'uns 5 metres d'alçada) a Lleida aquest dimarts sobre les 17 hores, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Catalunya Ràdio', la menor estava conscient després de la caiguda i va ser traslladada de gravetat a l'hospital Arnau de Vilanova de la capital lleidatana.
La policia catalana investiga les causes de la caiguda i si la menor estava acompanyada.