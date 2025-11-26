Ferida greu una dona després d'una explosió dins el seu vehicle a Granollers (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona després que aquest dimecres al matí hi hagi hagut una explosió dins el seu vehicle a Granollers (Barcelona), informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat han estat requerits a les 08.24 hores, i les dues dotacions han assegurat que no s'ha produït un incendi, però l'ona expansiva ha afectat tres plaques del fals sostre d'un local de la zona que s'han desencaixat.
A més de dues ambulàncies, el SEM ha mobilitzat l'helicòpter medicalitzat.