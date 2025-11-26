Ferida greu després d'una explosió casolana d'una llar de foc a Maçanet de Cabrenys (Girona)

GIRONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha resultat ferida greu i un altre home ferit menys greu després d'una explosió casolana d'una llar de foc a Maçanet de Cabrenys (Girona) aquest dimarts sobre les 21.30 hores.
Arran de l'incident, s'ha traslladat a tots dos ferits en helicòpter medicalitzat a l'Hospitall Vall d'Hebron de Barcelona, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També s'han activat 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat que, a la seva arribada al domicili, han apagat el foc de la llar i han ventilat i precintat la casa.