Ferida crítica una dona després d'un incendi de matinada en un edifici a Badalona

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Una dona ha resultat ferida crítica després d'un incendi en un edifici de planta baixa i cinc plantes del carrer Verdi de Badalona (Barcelona) aquest dimecres a les 3.23 hores.
Ha cremat "totalment" un pis de la segona planta i també s'ha vist afectat el pis de baix i s'ha rescatat 2 persones a l'interior, que han hagut de ser evacuades pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), han informat els Bombers en una anotació a X recollida per Europa Press.
La dona ferida crítica ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre ferit ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Municipal de Badalona, ha explicat el SEM en una altra anotació a X.
També s'ha atès 1 home i 1 dona en estat menys greu que han estat donats d'alta al lloc dels fets.
Arran d'aquesta incidència el SEM ha activat 4 ambulàncies i 1 equip conjunt amb els Bombers de la Generalitat.