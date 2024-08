Fepol acusa a la direcció de Mossos de substituir "la intel·ligència per oportunisme polític"

Demanen a la Conselleria d'Interior i a la Direcció general que donin explicacions



BARCELONA , 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (Fepol) acusa a la direcció de Mossos d'Esquadra en un comunicat titulat 'Tanta incompetència fa mal' d'haver substituït "la intel·ligència per oportunisme polític" després del dispositiu policial d'aquest dijous per detenir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, de moment sense èxit.

"Avui més que mai la degradació que l'adreça del cos ha sofert al llarg dels últims anys s'ha fet evident", critiquen en el text, en el qual afegeixen que la sensació generalitzada tant per part de la ciutadania com dels professionals de la seguretat pública és que hi ha hagut una improvisació constant per la falta de previsió del dispositiu.

A més, enlletgeixen als màxims responsables que no hagin sortit a donar explicacions ni a protegir el prestigi del cos, malgrat que "aquesta falta de previsió ha provocat canvis constants en les decisions operatives que han motivat el tancament de Barcelona", amb les consegüents molèsties per als ciutadans.

Fepol afegeix que "molts" policies han hagut de participar en serveis sobrevinguts i que, a més, els qui sofreixen les crítiques de la societat civil són les persones que formen part de la institució i no l'adreça.

"EL PITJOR MOMENT"

La Federació insisteix que l'adreça ha col·locat al cos de Mossos d'Esquadra "en el pitjor moment organitzatiu de la seva història" i demana a la ciutadania i als mitjans de comunicació que facin una distinció entre la institució i la seva adreça política, a la qual consideren responsable dels fets d'avui.

També demanen al president del Govern o al seu successor que solucioni la falta de lideratge i que els responsables actuals, tant de la Conselleria d'Interior com de la Direcció general, de la Policia donin explicacions de "per què avui ha sortit tot tant mal".