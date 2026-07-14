Felip VI defensa el talent jove i que "progressar junts" és un exercici de responsabilitat

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha apostat per impulsar el talent dels joves, labor que assegura que duu a terme la Fundació Princesa de Girona, i ha defensat que "progressar junts és l'única cosa que té sentit" i que és un exercici de responsabilitat.
Ho ha dit aquest dimarts en l'obertura de la gala de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al que també ha assistit la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofia i el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres personalitats.
Ha destacat que la fundació continua endavant amb el seu propòsit d'acompanyar el talent dels joves, ajudar al seu desenvolupament i donar oportunitats per posar-les al servei de la societat, ja que afirma que ells "són font de progrés i innovació per trobar respostes als nous desafiaments".
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