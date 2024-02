La Federació Salut Mental Catalunya, reconeguda amb el Premi Solidaritat de l'IDHC

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La Federació Salut Mental Catalunya ha estat distingida amb el Premi Solidaritat 2023, concedit per l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), com a "organització de referència per la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental".

Conformada per 80 entitats catalanes, la federació va néixer el 1996 amb l'objectiu de representar i fer costat a les persones amb problemes de salut mental, i el premi es lliurarà pròximament al Parlament, ha informat aquest divendres l'IDHC en un comunicat.

La periodista Marta Molina ha estat reconeguda amb la menció especial mitjans de comunicació pel seu compromís amb els drets humans, que ha dedicat els seus anys de professió a la cobertura de moviments socials i de resistència no-violenta des d'una òptica de drets humans.