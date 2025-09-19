La Fedaia exigeix a administracions i governs "aturar la massacre" d'infants i adolescents a Gaza

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Fedaia) ha exigit una resposta a administracions i governs per "aturar la massacre" d'infants i adolescents a Gaza, i demana tallar relacions comercials, econòmiques i culturals amb Israel per posar-hi fi.
En un comunicat aquest divendres, diu que els atacs a la Franja de Gaza han provocat la mort de més de 60.000 persones, entre ells 18.000 nens, per la qual cosa veu "incomprensible la inacció dels governs davant aquesta flagrant vulneració de drets".
A més, ha assegurat que "els assassinats d'Israel de nens i les seves famílies, el fre a l'ajuda humanitària que està provocant greus problemes de fam i els desallotjaments continuats són crims de guerra d'una crueltat que hauria d'interpel·lar tots els poders democràtics del món".