Fecasarm afirma que estan "molt actius" per erradicar la violència sexual en l'oci nocturn

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha explicat que es mostren "molt actius" per erradicar qualsevol tipus de violència de gènere i sexual en l'àmbit de l'oci nocturn.

En unes declaracions a Europa Press, ha recordat que treballen amb distintius internacionals amb l'Associació Internacional d'Oci Nocturn, entre els quals l''International Nightlife Safety Check', que inclou el protocol 'Ask For Angela' des del 2016.

Aquest protocol incorpora formació a tot el personal del local per evitar aquestes agressions, i simplement s'activa si la víctima s'adreça a la barra o al personal del local i pregunta si hi ha l'Àngela: "Amb aquest senzill codi o missatge, que no despertarà cap sospita en el presumpte agressor, ni tampoc cap tipus d'alarma entre el públic, s'activarà tot el protocol de protecció".

VIDEOVIGILÀNCIA

"Una altra exigència d'aquest distintiu són les càmeres de videovigilància que, en el cas de Dani Alves, van ser claus per poder incoar un procediment", ha assegurat el portaveu de Fecasarm.

A més, ha explicat que el 27 i 28 de novembre tindrà lloc la novena edició del Congrés Internacional d'Oci Nocturn, que se celebrarà al costat de la quarta edició del Congrés Nacional d'Oci Nocturn.

En aquests congressos "la seguretat és un tema que apareix", i hi participaran la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, entre altres representants policials.