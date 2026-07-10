La Fecac expressa el seu "profund pesar" per l'incendi a Los Gallardos (Almeria)

Francisco J. Olmo - Europa Press
BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fecac) ha expressat el seu "profund pesar" per l'incendi a Los Gallardos que ha provocat 12 morts, informa aquest divendres en un comunicat.
Ha traslladat el seu "més sincer condol" als familiars i amics de les víctimes, s'ha unit al dol de tota la societat d'Almeria, andalusa i espanyola, i ha reconegut i agraït la tasca dels cossos d'emergències.
Ha enviat un missatge de suport i esperança a totes les persones afectades, i ha desitjat una ràpida i completa recuperació als ferits tot confiant que les tasques de recerca permetin localitzar com més aviat millor els desapareguts.