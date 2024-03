La FCRI impulsa els Premis Tuca per fomentar el català entre els joves a les xarxes socials

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) ha impulsat la primera edició dels Premis Tuca (Turisme, Ciència i Audiovisual) que premiarà els vídeos en català per a xarxes socials, fets per joves de 18 a 25 anys, que donin a conèixer espais o equipaments catalans atractius per al turisme científic.

Els vídeos hauran de tenir una durada màxima de tres minuts i un format apte per a YouTube, Instagram i TikTok, i l'objectiu és donar a conèixer localitzacions que puguin generar un "potencial interès turístic a Catalunya", alhora que es fomenta l'ús del català, informa la fundació en un comunicat aquest dilluns.

La iniciativa sorgeix del compromís de la FCRI amb l'ús del català en l'àmbit de la divulgació científica i la recerca, "d'acord" amb el pla de foment del català en el sistema universitari i de recerca de Catalunya del Govern.

La convocatòria romandrà oberta fins a l'1 de juny i els guardons es publicaran de l'1 al 7 de juliol al web de Turisme Científic, plataforma que pretén "valoritzar la ciència com a motor per a un turisme responsable" a Catalunya.

Es repartirà un primer premi de 1.500 euros, un segon de 1.000 euros i un tercer de 500 euros i la gala de lliurament serà el 15 de juliol a Barcelona.