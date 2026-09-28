La FCRI dota amb 300.000 euros els ajuts a la cultura científica en català per al 2027

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) ha obert aquest dilluns la setena convocatòria d'ajuts FCRI a la cultura científica en català, corresponents al 2027, dotats amb 300.000 euros, el mateix import que en l'última edició.
La iniciativa finança projectes comunicatius científics "inèdits" en llengua catalana, tant per a joves talents de menys de 40 anys com per a persones comunicadores i divulgadores consolidades de 40 anys o més, informa la FCRI en un comunicat.
La convocatòria destinarà el 2027 un total de 125.000 euros per a menors de 40 anys i persones jurídiques amb més de 5 anys d'antiguitat; 125.000 euros més a divulgadors consolidats de més de 40 anys i persones jurídiques amb més de 5 anys; i 50.000 euros a la categoria de Gran producció audiovisual 'Lluís Reales', per a persones jurídiques sense límit de temps de constitució.
Aquests ajuts tenen per objectiu fomentar i reforçar la divulgació científica a Catalunya en català, potenciant el talent jove i les propostes audiovisuals en formats "innovadors i disruptius".
En les sis edicions d'aquests ajuts, l'import total finançat ha estat de més d'1,7 milions d'euros, i s'han atorgat ajuts a un total de 130 projectes, amb la implicació de més de 1.500 investigadors, tecnòlegs o divulgadors.