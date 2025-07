FCC demana esperar a la informació oficial de la mort d'un treballadora

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

FCC Medio Ambiente ha reiterat la "professionalitat" dels seus encarregats del servei de neteja, que en tot moment van tenir una actuació exemplar i responsable, segons l'empresa, que ha demanat esperar a la informació oficial sobre les causes de la mort d'una treballadora el passat 29 de juny a Barcelona després d'acabar la jornada laboral.

Així ho expressa en un comunicat emès aquest dijous, després que dimecres la família de la treballadora, Montse Aguilar, comparegués davant els mitjans a la seu de la CGT de Barcelona per anunciar que, en cas que l'autòpsia judicial determini que va morir per un cop de calor, denunciaran FCC i l'Ajuntament per la via penal.

Després d'aquests fets, FCC ha afirmat que el comunicat emès el 29 de juny continua "plenament vigent" ja que no hi ha cap informació oficial disponible que faciliti poder dur a terme noves valoracions.

Per això, han destacat que els encarregats del servei van seguir els protocols establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Finalment, han traslladat novament el seu "profund condol" a la família i amics de la dona.