Fátima Ofkir promet després de ser alliberada que serà "un exemple per a tots els joves que estan perduts"

La jove de l'Hospitalet (Barcelona) va ser condemnada a cadena perpètua a Oman per tràfic de drogues

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La jove catalana Fátima Ofkir, alliberada després de complir 7 anys de presó a Oman, on va ser condemnada a cadena perpètua, ha promès que no desaprofitarà aquesta segona oportunitat i ha dit que vol dedicar la seva vida "a ser un exemple per a tots els joves que estan perduts" en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a l'Il.lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

"Prometo que no desaprofitaré aquesta segona oportunitat, vull dedicar la meva vida a ser un exemple per a tots els joves que estan perduts", ha assegurat en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada per la seva lletrada, Mònica Santiago, del despatx Vosseler Abogados; el magistrat Baltasar Garzón i l'empresari Antonio Sagnier, que han col·laborat en el seu alliberament.

La jove de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) va arribar a Barcelona diumenge un cop el sultà d'Oman la va alliberar després de 7 anys a la presó en ser condemnada a cadena perpètua el 2018, quan tenia 18 anys, per tràfic de drogues.

Des d'aquell moment, Ofkir va ser al penal de dones de Masqat (Oman) fins a ser inclosa en la llista de beneficiats per la tradicional amnistia que el sultà atorga després del ramadà.

"PROMESES BUIDES" DE FALSES AMISTATS

Ofkir, entre llàgrimes, ha donat les gràcies a tothom qui ha posat "un granet de sorra" perquè pogués tornar a Catalunya, especialment a l'advocada, de la qual ha dit que és una persona "cent" per haver-la acompanyat durant tot aquest procés.

S'ha presentat com una jove "alliberada i transformada" i ha dit estar penedida del que ha qualificat un error de joventut que va cometre en un moment molt complicat de la seva vida en el qual es va deixar arrossegar per males influències i diners fàcils.

A partir d'aquell moment, va viure un infern, en les seves paraules textuals, en un país llunyà, on "la solitud i la por" es van convertir en els seus companys de cel·la.

Tot i que ha reconegut que va arribar a pensar de deixar-ho tot, va sorgir una llum, textualment, gràcies a totes les persones que van creure en ella, que van veure més enllà del seu error i que van lluitar "incansablement" per la seva llibertat.

A ells, ha dit, els dec la vida i ha afegit que vol ser mereixedora amb tota la seva ànima d'aquesta segona oportunitat: "He après la lliçó més que apresa".

Als joves els ha dit que no es creguin les "promeses buides" dels qui es fan dir amics i que no arrisquin el seu futur per un miratge.

L'ICAB VA APROVAR L'INDULT

La lletrada Mònica Santiago ha ressenyat que han estat "moltíssimes" les persones que han participat en l'alliberament d'Ofkir, inclòs l'ICAB, que el febrer del 2022 va aprovar en junta l'indult que posteriorment es va presentar a Oman.

El magistrat Baltasar Garzón ha recordat que van conèixer Ofkir després de viatjar al Sultanat d'Oman i que, tot i que se la van trobar en una situació força diferent a la d'avui, se superava a si mateixa: "Esteu davant una persona que domina 7 idiomes. Sembla inversemblant que en una situació d'extrema necessitat es produeixi aquesta força vital que té i que segur que la guiarà durant tota la vida".

Sagnier ha afegit que el procés ha durat 4 anys i que quan va visitar Baltasar Garzón a Madrid, el magistrat li va dir que "la condemna a Ofkir a Espanya hauria estat de 4 anys, 5 com a màxim" i que per això es va oferir a ajudar-los.

També ha valorat la tasca de Mònica Santiago, no només pel que fa als aspectes jurídics, sinó per ocupar-se dels "aspectes humans" d'Ofkir a la presó, com aconseguir un plus de 53 rials omanites mensuals per completar la seva manutenció, ocupar-se dels seus estudis o enviar tota la documentació a l'ambaixada espanyola a Oman.

Ofkir ha afegit, visiblement emocionada, que el retrobament amb la seva família va ser "èpic" i ha explicat que es va refugiar en els estudis, especialment en llibres de psicologia, que va estudiar batxillerat a la presó i que el resultat és que parla 7 llengües i que espera començar a cursar pròximament la carrera de Dret.

El degà de l'ICAB, Jesús María Sánchez, li ha dit que la biblioteca de l'entitat estarà oberta per a ella i que la tasca de Mònica Santiago i Baltasar Garzón "no només representa l'advocacia de Barcelona, sinó un ideal de justícia que transcendeix fronteres", i que, per això, seran guardonats amb una medalla institucional.