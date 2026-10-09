Fat Dog, Mandy, Indiana i Honeyglaze encapçalaran el Soundhood SON Estrella Galicia el 17 d'octubre a Barcelona

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La nova edició del Soundhood SON Estrella Galicia, que se celebrarà el pròxim 17 d'octubre a Barcelona, ha desvelat els horaris i la programació completa de la jornada, que estarà encapçalada per Fat Dog, Mandy, Indiana i Honeyglaze.
Els britànics Fat Dog presentaran en directe les cançons del seu nou treball discogràfic, 'Cancel Me (I'm Tired)', en amb prou feines dues setmanes després de la publicació oficial.
Les bandes Belier, Funkies Munchies i Austral completen una nòmina d'artistes que també inclou els directes de projectes internacionals i locals com Mandy, Indiana, Honeyglaze, Joia i Carlota Flâneur.
La promotora ha anunciat que els últims abonaments per assistir a la jornada completa ja estan a la venda a través del web oficial de SON Estrella Galicia.