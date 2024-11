Farmaindustria dona suport a la candidatura del BSC per al projecte de factories d'IA europees

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Farmaindustria ha expressat el seu suport a la candidatura del Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) per al projecte de factories d'intel·ligència artificial (IA) europees, informa en un comunicat aquest dijous.

La iniciativa sorgeix de la convocatòria de l'Empresa Conjunta Europea de Computació d'Alt Rendiment, de la Comissió Europea, i suposa "un canvi de paradigma" en la col·laboració públic-privada en promoure l'ús de la capacitat de computació del centre per part del món empresarial.

El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha afirmat que el projecte d'AI Factory "representa una oportunitat única" i transformadora tant per al sector públic espanyol com per a la indústria farmacèutica.

"La IA està transformant el nostre sector i aquesta iniciativa pot impulsar encara més les activitats d'R+D del nostre sector, essencials per a les més de 130 companyies farmacèutiques a les quals representem", ha afegit.

La coordinadora científica de l'àrea de Ciències de la Vida del BSC-CSN, Alba Jené, ha destacat que "és un canvi de paradigma a nivell de centres de supercomputació europeus" i recorda que procedeix de l'impuls per part de la Comissió Europea per fer aquests desenvolupaments juntament amb la indústria i aconseguir una competitivitat més elevada.

El BSC té el Marenostrum 5, una de les màquines "més completes i versàtils del món" al servei de la comunitat científica i l'única que conté dos sistemes en la llista dels 20 supercomputadors més potents del planeta.