Famílies nombroses catalanes reclamen una prestació universal de 200 euros per fill a càrrec

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El 57% de les famílies enquestades per l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc) han reclamat una prestació universal de 200 euros per cada fill a càrrec per a aquest 2025, informa l'entitat en un comunicat aquest dimecres.

Es tracta d'una enquesta que Fanoc ha fet a les gairebé 14.000 famílies de l'associació entre gener i març d'aquest any, i l'entitat considera que la prestació universal és "fonamental per lluitar contra la pobresa infantil" i que ajudaria a augmentar la natalitat.

D'altra banda, el 22% de les famílies enquestades diu que voldria un salari mínim mensual per al pare o la mare que hagi optat per dedicar-se a la llar, i el 20% de les famílies triaria una reducció de jornada a només 4 dies per setmana.