Famílies de l'escola bressol Les Manetes lamenten la "manca d'actuació" de les institucions

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

Famílies de l'escola bressol Les Manetes de Barcelona, al barri de Sant Andreu, han lamentat la "manca d'actuació" de les institucions per evitar el tancament d'aquest divendres, i han demanat una revisió dels protocols per al cessament de l'activitat d'un centre escolar encara que sigui de titularitat privada.

En un comunicat, també han lamentat la "poca col·laboració" de l'actual titular de l'escola bressol, i han assegurat que la millor opció era continuar a Les Manetes per al benestar dels nens.

Han afirmat que estan "disgustats" amb l'actuació del Consorci d'Educació de Barcelona perquè en la seva opinió en diverses ocasions els han denegat ajuda, i han considerat que no ha actuat d'acord amb els decrets establerts.

Així mateix, han assegurat que se senten "decebuts" amb la Conselleria d'Educació, que no ha contestat una comunicació per escrit, amb la Regidoria d'Educació i de Persones Grans de l'Ajuntament i el govern del districte de Sant Andreu.

Han afirmat que no entenen com un centre escolar, autoritzat per la Conselleria d'Educació, "pot tancar a meitat d'any i sense facilitar el temps necessari per a un procés de traspàs o per buscar altres solucions".