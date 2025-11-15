Famílies de la concertada catalana demanen que no es tanquin grups i un finançament "suficient"

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC), que representa a famílies d'alumnes del sector concertat, ha demanat que es reconegui a les escoles d'iniciativa social com a part del Servei d'Educació de Catalunya (SEC), que no es tanquin grups i un finançament "suficient".
En un comunicat aquest dissabte, el president de l'entitat, Santi Giménez, afirma que l'educació és "un pilar clau del benestar social i no es pot excloure cap part del sistema", i aposta per un model que garanteixi la pluralitat, la llibertat d'elecció i la igualtat d'oportunitats.
Des de la CCAPAC reclamen un reconeixement "real" de les escoles d'iniciativa social ja que asseguren que fa un servei públic i atén a alumnat amb necessitats educatives especials (NESE) --que el curs passat va ser un 27%-- similar al percentatge de la pública.
En aquest sentit, segons dades de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, aportats per l'entitat, en el curs 2018-2019 hi havia 37.078 alumnes NESE a l'escola d'iniciativa social catalana, mentre que en el curs 2024-2025 --el passat-- la xifra va augmentar als 82.961.
També insta a mantenir tots els grups a les escoles concertades per preservar la pluralitat i la llibertat d'elecció i assenyalen que encara que creixen les famílies que escullen la concertada, la Conselleria "va reduint proporcionalment més grups en la concertada que en la pública".
Demana un finançament que permeti garantir la gratuïtat de l'escolarització en tot el SEC, d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), i consideren que "les famílies que porten als fills a l'escola d'iniciativa social no haurien de pagar per escolaritzar-los, com passa a la pública".