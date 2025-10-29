Familiars de víctimes de la dana criden a la unitat en el funeral i demanen "justícia" i que "prevalgui la veritat"

VALÈNCIA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Els familiars de les víctimes de la dana del 29 d'octubre del passat any han cridat a "mantenir viu el seu record" en el funeral d'Estat pels 237 morts de les inundacions, en el qual han demanat que prevalgui "la veritat, el respecte i la humanitat" i han proclamat: "Avui més que mai hem d'estar units".
Així ho han manifestat Andrea Ferrari, Naiara Chuliá i Virginia Ortiz, familiars de víctimes de València, Bétera i Letur, respectivament, en representació de totes elles durant el funeral d'Estat en memòria de les víctimes de la dana celebrat aquest dimecres en el Museu de les Ciències de València, amb la presència dels Reis Felip i Letizia i el president del Govern, Pedro Sánchez, entre altres autoritats.
En primer lloc, Andrea Ferrari ha recordat com la dana fa un any "va canviar per sempre la història dels nostres pobles i comarques i, sens dubte, també la nostra" i ha expressat el seu desig que aquest acte "no sigui només un homenatge a els qui es van anar, sinó un reconeixement als que seguim aquí, als que seguim caminant amb cicatrius en l'ànima, però amb mirada ferma".
Dit això, ha rememorat que fa un any també "descobrim la veritable força de la solidaritat i de l'amor per la nostra terra" i per això ha mostrat el seu agraïment "a totes les persones que en aquells dies tan durs van sortir a ajudar i ho van donar tot".
"Als joves que van oferir la seva mà, als veïns que van obrir les seves cases, als serveis d'emergència, a les forces de seguretat, als equips sanitaris i de rescat, als milers i milers de voluntaris i voluntàries que van venir de tota Espanya i van demostrar que, gràcies a la seva 'germanor', València va poder sortir del fang. Gràcies per recordar-li al món sencer que enmig del caos la humanitat segueix existint", ha expressat.
També ha destacat "la labor i l'acompanyament" de les associacions de víctimes de la dana per "canalitzar el nostre dolor i intentar convertir-ho en justícia".
En aquest punt, s'ha referit a la seva mare, Eva, morta fa un any: "Parlar d'ella és parlar de llum i d'amor en estat pur. La persona amb més lluentor i amb una energia radiant que il·luminava tot allà on anava. Una increïble persona, amiga i, sobretot, mare. Era fort, alegre, valent, somiadora, la persona més maca i perfecta del món sencer i tots els que vam tenir la sort de tenir-la a prop ho sabíem".
"Estic molt orgullosa de poder dir als mil vents que tu eres la meva mare perquè tu ets inigualable i com tu no hi ha ni hi haurà cap. Tenies aquesta força que et feia creure que tot era possible, aquesta alegria que t'embolicava sense adonar-te. I avui puc dir que aquesta mateixa força és la que m'impulsa a mi a seguir vivint, a seguir buscant motius per somriure, fins i tot quan la vida pesa. La seva forma d'estimar, de riure i de lluitar, això és la meva guia", ha continuat.
"NO ÉS NOMÉS UN ACTE DE RECORD"
En aquest punt, ha posat en valor que molts dels quals avui assisteixen al funeral segueixen "caminant amb la força d'els qui ens van ensenyar a fer-ho", com a ella la seva mare. "Cada persona que vam perdre deixa un record inesborrable, una família trencada i que la troba a faltar, i una història per acabar", ha assenyalat. Per això, ha afirmat que aquest funeral "no és només un acte de record, sinó un acte que ens ajuda a viure amb la mateixa valentia, la mateixa bondat, la mateixa força i la mateixa llum amb la qual ells van viure".
"Un acte de compromís, el de no oblidar-los, el d'acompanyar-nos i el de mantenir viu el seu record per sempre. Des d'aquí, un petó al cel per totes i cadascuna de les víctimes que avui i sempre seguiran vivint en la nostra memòria. Un any després, encara no ha arribat la calma, però sabem que aquesta no ve sola, sinó que es construeix amb esforç, amb esperança i amb unió", ha asseverat.
Al mateix temps, ha demanat no oblidar-ho i convertir aquest homenatge "en una lliçó: la d'honrar la memòria d'els qui es van anar, però també la de cuidar als quals estem aquí". "Mentre existeixi memòria, mai hi haurà oblit, i perquè para nosaltres el més important ara mateix és que prevalgui la veritat, el respecte i la humanitat".
"237 HISTÒRIES AMB NOMS I COGNOMS"
Seguidament, Naiara Chuliá ha assegurat que en aquest funeral d'Estat "hi ha 237 històries amb noms i cognoms, amb famílies destrossades i amb somnis trencats". "Hi ha moltes ànimes trencades aquí avui unides pel dolor, però tinc l'esperança que algun dia trobem una raó per la qual seguir endavant", ha confiat.
Si escau, ha indicat, són els seus fills, els qui, malgrat haver perdut a la seva mare, "no poden perdre també a la seva mare". "És dur educar lluny del dolor, la ràbia i la tristesa", ha reconegut, per seguidament dirigir-se al seu marit, mort en la dana als seus 47 anys: "Sé que no permetries que baixés els braços, que em rendís. Sé que vols que torni a ser feliç malgrat el dolor. No vull sentir-me malament quan ric i no vull sentir-me culpable pel que et va ocórrer. I ningú té dret a jutjar-nos per això".
"Avui em donen aquest altaveu per explicar la nostra història, la teva història, la d'un lluitador incansable", ha afirmat, per recordar com va ser el 29 d'octubre del passat any: "Un dia et vas de casa i no tornes. Si hagués sabut que la conversa del dia 29 a la tarda era l'última, t'hauria dit tantes coses".
"El moment més dur de la meva vida va ser dir-los als nens que no tornaries. El quadre de la nostra vida es va trencar en mil trossos i ara havia de reconstruir-ho jo, però faltaves tu, estava perduda. Em vaig repetir tantes vegades que no podia, però la gent que ens vol em va repetir tantes vegades que no estàvem sols", ha relatat.
"AVUI MÉS QUE MAI HEM D'ESTAR UNITS"
Finalment, Virginia Ortiz ha recordat al seu cosí, un jove que "va abandonar aquest món després de lluitar per ell per no conformar-se a viure sota les injustícies". "Li esmento, per recordar-vos, perquè som forts, que no estem sols i que avui més que mai hem d'estar units", ha assenyalat.
Ortiz ha agraït "a aquells professionals que van recórrer coves, rases i llots buscant als nostres familiars, i que van complir la seva promesa de trobar-los" i ha recordat als voluntaris, "exemple d'autosacrificio i solidaritat".
Dit això, ha expressat: "El nostre veí no és l'enemic. La majoria de nosaltres només volem viure en pau, però aquesta pau només és possible en societats que disposen de llibertat, d'igualtat, dignitat i seguretat". I ha apuntat que a Espanya les inundacions són "el fenomen natural que més morts provoca".
No obstant això, ha sostingut que no va ser aquest "el causant de la catàstrofe que hem sofert", sinó "qui omet el seu deure, sabent que la seva omissió pot suposar la pèrdua de vides humanes, qui comet l'acte primigeni que deriva en les seves morts". Aquesta afirmació ha provocat els aplaudiments dels assistents.
Per això mateix, ha demanat "no deixar el rumb de la nostra societat en mans d'els qui ens allunyin d'aquest concepte ple de pau" i ha proclamat: "El poder sempre ha estat nostre i sé que units farem justícia".