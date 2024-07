Familiars i polítics acudeixen a la capella ardent de l'escriptora Rosa Regàs a Barcelona

El funeral serà aquest dissabte a les 10 al Tanatori de la Ronda de Dalt



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Familiars, amics i polítics, com l'exalcaldesa i líder de BComú, Ada Colau, i el secretari primer de la Taula del Congrés i diputat per Sumar, Gerardo Pisarello, han assistit aquest divendres a la tarda a la capella ardent de l'escriptora i editora barcelonina Rosa Regàs al Tanatori de la Ronda de Dalt de Barcelona, després de morir aquest dimecres als 90 anys.

Els cinc fills de Regàs han sortit a parlar amb la premsa amb un retrat de la seva mare en blanc i negre i han agraït la presència dels mitjans de comunicació i l'"afecte" que els han transmès.

En les seves intervencions, un dels fills, Loris Omedes, ha expressat que, malgrat estar tristos per la mort, estan contents per la vida i per tot allò que els ha transmès la seva mare: "Des de construir una família súper potent a ser curiosos i a protestar quan no ens agraden les coses".

Mariona Omedes ha assegurat que Regàs "no era una mare convencional" ja que, en les seves paraules, era un esperit lliure, i la seva germana, Anna Omedes, ha coincidit que els va motivar a seguir el camí que volien prendre a la vida i ha destacat la pinya que han fet els cinc germans.

El germà gran, Eduard Omedes, ha agraït la presència de la premsa i ha reconegut que no pensaven que tingués tanta repercussió: "Ella no era precisament fàcil de tractar".

A la capella ardent hi han anat Ada Colau i Gerardo Pisarello sobre les 18.25 hores, encara que no han atès als mitjans i han entrat directament a la sala.

FUNERAL EL DISSABTE

La capella ardent s'ha obert sobre les 16.30 hores i romandrà oberta fins a les 21 hores, i aquest dissabte a les 10 hores s'oficiarà la cerimònia de comiat en el mateix tanatori.

Regàs, guanyadora dels premis Planeta i Nadal i exdirectora de la Biblioteca Nacional d'Espanya, va morir aquest dimecres en Llofriu (Girona).