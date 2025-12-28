Familiars dels 4 valencians desapareguts a Indonèsia preguen mantenir l'esforç fins a trobar-los

IMAGEN FACILITADAS POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
VALÈNCIA 28 des. (EUROPA PRESS) -
Les famílies dels 4 valencians desapareguts en un naufragi a Indonèsia --l'entrenador de futbol Fernando Martín i tres menors: un dels seus fills i dos de la seva parella actual-- han demanat que l'esforç per localitzar-los "es mantingui vigent fins a trobar-los".
"Preguem que continuïn els seus esforços en la recerca dels nostres familiars. La nostra confiança està posada en què segueixin treballant fins a donar amb ells", diuen.
El succés afecta 4 famílies ja que, segons fonts de l'entorn, dos dels nens desapareguts són fills d'Andrea Ortuño --que va poder ser rescatada de l'embarcació amb una altra de les seves filles-- fruit d'una relació anterior i el tercer menor és fill de Fernando Martín, també d'una relació prèvia.
Els familiars han fet públic un comunicat conjunt aquest diumenge en què agraeixen "les incomptables mostres d'afecte" que estan rebent. Afegeixen que l'única informació oficial que poden traslladar de moment és que l'operatiu continua aquest diumenge.
"Des del primer moment, les autoritats i les forces de seguretat indonèsies s'estan bolcant en aquesta recerca que ens té en suspens, no només a les famílies, sinó a tota Espanya", afegeixen.
"Estem profundament agraïts per això", i també el suport que els estan oferint les autoritats locals a Indonèsia i, "especialment, el cos diplomàtic espanyol", diuen.
"Les famílies demanem que aquest esforç es mantingui vigent fins a trobar els nostres familiars. Preguem que continuïn els seus esforços en la recerca dels nostres familiars. La nostra confiança està posada que segueixin treballant fins a donar amb ells", afegeixen.
"INTERÈS I RESPECTE"
"Agraïm també als mitjans de comunicació l'interès i respecte mostrat fins al moment. Membres de les nostres famílies estan viatjant a Indonèsia per unir-se a les tasques de recerca. Qualsevol informació oficial que puguem facilitar us la traslladarem al més aviat possible", asseguren.
Les tasques de localització s'han reprès aquest diumenge per tercer dia després que l'embarcació turística on viatjaven s'enfonsés divendres enfront de la illa de Padar, on els corrents i el mal temps estan dificultant la recerca. De moment, només s'han recuperat restes de l'embarcació.
Els serveis de rescat han començat a fer una recerca novament en les aigües de l'illa de Padar, ampliant l'àrea a 5,25 milles nàutiques des del lloc de l'incident, segons han informat les autoritats locals.
Els desapareguts eren al vaixell de fusta KM Putri Sakinah, que va naufragar a última hora de divendres quan anava des de l'illa de Komodo fins a Padar, a les aigües de Labuan Baix, província de Nusa Tenggara Oriental.
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assegurat que diumenge és un dia "clau" en l'operatiu de recerca.
Bernabé ha transmès "tot l'afecte" als familiars de les víctimes, tant els qui són a Espanya com els qui s'han desplaçat a Yacarta.
Es tracta, ha comentat, d'una família "molt estimada i molt reconeguda pel món de l'esport i l'hostaleria" --l'avi de dos dels menors desapareguts i de la menor rescatada és el restaurador Enrique Ortuño-- i està rebent "multitud de missatges, d'afecte i d'afecte des de tots els àmbits del país". "Espanya sencera ha patit des del moment que hem conegut el terrible succés", ha dit.