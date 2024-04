Familiars de bolivians del buc atracat a Barcelona asseguren que "ells són les víctimes"

La companyia assegura que la documentació "semblava apropiada" en el moment d'embarcament a Brasil



Diversos familiars dels 69 passatgers bolivians que es troben en el buc MSC Harmonia atracat en el Port de Barcelona han explicat que "és una injustícia que els tinguin tancats, ells són les víctimes".

Així ho han dit en declaracions a Europa Press aquest dimecres, en les quals han explicat que el vaixell va partir de Brasil fa unes dues setmanes i van fer diverses parades, entre elles a Santa Cruz de Tenerife, Málaga, i aquest dimarts a les 6 hores van arribar a Barcelona.

A la Ciutat Comtal tots els passatgers del buc van intentar baixar, però a les 69 persones de nacionalitat boliviana els van dir que els visats no eren vàlids per a la seva entrada en l'espai Schengen.

"EL VISAT ERA FALS"

"El meu cosí va contractar una agència de viatges perquè li organitzessin el creuer i el visat, i va pagar molt, molts diners. Ha estat a Santa Cruz de Tenerife i no va tenir cap problema, fins i tot em va enviar fotos i després van tornar a pujar en el vaixell. A Málaga es van adonar que el visat era fals", ha lamentat Maurici, que espera en les portes de la Terminal C que baixi el seu familiar junt amb altres familiars.

Lorena, d'origen bolivià que viu a Girona, ha assegurat que "tota aquesta gent del buc ha estat enganyada", mentre que Dolores ha negat que la seva mare volgués arribar a Barcelona de manera il·legal per quedar-se a viure aquí, en les seves paraules.

"Tota aquesta gent no ha volgut venir indocumentada. Van pagar molts diners per poder viatjar. No té sentit que els tinguin allí tancats", s'ha queixat Dolores, que ha vingut amb tren des de Madrid per poder rebre a la seva progenitora.

NEGOCIANT AMB EL CONSOLAT

Miguel, després de parlar per telèfon amb la seva parella que està en el buc, creu que als altres passatgers els han canviat de vaixell, perquè aquest dimecres a la tarda es troben sols els bolivians a l'interior: "Si la meva parella sabés que era fals, tu creus que hagués vingut?".

A més, ha explicat que estan negociant amb el Consolat de Bolívia per trobar una solució, tot i que encara estan "a l'espera de saber què ha passat i quant temps han de romandre allí", al que el jutjat pertinent encara no s'ha pronunciat.

Dues dones bolivianes, que no tenen familiars en el vaixell, han vingut aquest dimecres a la tarda amb entrepans perquè els parents poguessin menjar, i també han repartit amanides del supermercat.

COMPANYIA

En un comunicat, la companyia ha assenyalat que la documentació "semblava" apropiada en el moment de l'embarcament dels passatgers a Brasil, però que les autoritats del Port de Barcelona no ho han considerat així.

"Com a resultat, els passatgers no han pogut desembarcar a Barcelona, que era la seva destinació final", ha explicat MSC, que ha afegit que el buc continua atracat en el Port mentre es treballa amb les autoritats per solucionar la incidència.

En un altre comunicat, la Cancelleria de Bolívia ha explicat que són 69 els passatgers afectats i que tant l'Ambaixada del país a Espanya com el Consolat General a Barcelona estan realitzant gestions per atendre el cas.

Les autoritats bolivianes està treballant junt amb les espanyoles i MSC Cruises, i estan brindant assistència als passatgers afectats "per al respecte dels seus Drets Humans", mentre que el jutjat de guàrdia de Barcelona no ha rebut informació encara, segons fonts judicials.