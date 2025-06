La família d'un alumne de Riells i Viabrea denuncia un monitor per presumpta pederàstia

GIRONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han rebut la denúncia d'una família per un presumpte cas de pederàstia a l'alumne d'una escola de Riells i Viabrea (Girona) per part d'un monitor mentre estava de colònies, confirmen fonts policials a Europa Press.

Les mateixes fonts indiquen que s'ha obert una investigació per esclarir-ne les causes, ja que la policia té constància que hi podria haver més denúncies relacionades amb aquest cas.

Segons ha avançat Rac 1, un grup d'alumnes de primària de l'escola El Bruc de la localitat gironina va anar de colònies la setmana passada i un monitor hauria abusat presumptament d'alguns dels alumnes, convencent-los que es despullessin per fer-los fotos a través d'un joc.

Les primeres a denunciar-ho van ser unes menors que es van queixar als docents de l'escola, però el centre no ho va denunciar d'entrada i a més hi van tornar a portar de colònies els alumnes d'altres cursos.

A més a més, tal com indica el mateix mitjà, el cas no s'ha destapat fins que una de les mares ha presentat la denúncia: "El director ho sap i els professors també", ha explicat a Rac 1.

D'altra banda, el director del centre ha dimitit en les últimes hores i l'ajuntament del municipi ha informat que té constància d'aquest presumpte cas de pederàstia i ha enviat el seu suport a les famílies afectades.