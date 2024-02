Una família denuncia una agressió al seu fill a l'escola Jesuïtes el Clot de Barcelona

Jesuïtes Educació afirma que es va activar el protocol divendres de la setmana passada



BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Una família ha denunciat als Mossos d'Esquadra una agressió al seu fill a l'escola Jesuïtes el Clot de Barcelona, han confirmat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest dimarts.

Segons ha avançat Betevé, l'agressió es va produir el 31 de gener per part d'altres companys i el menor agredit té 12 anys i pateix autisme.

Els Mossos treballen de manera coordinada amb el centre i la família per trobar una solució intervinguda i s'ha activat el protocol d'actuacions en cas de sospita de maltractament o assetjament en un centre educatiu.

Fonts del Consorci d'Educació de Barcelona han explicat a Europa Press que el centre educatiu va obrir un protocol d'"assetjament entre iguals" divendres de la setmana passada davant aquesta situació.

A partir de l'inici d'aquest protocol s'ha activat la fase de valoració, en la qual intervenen l'Equip d'Atenció Psicopedagògic i Inspecció, que "fan el seguiment del cas i vetllen perquè el procés tiri endavant", han afegit.

Fonts de Jesuïtes Educació consultades per Europa Press han assenyalat que es van assabentar dels fets divendres de la setmana passada al matí, i que el mateix dia van activar el protocol per una "possible situació de vulneració de drets dels menors entre iguals".