La família dels catalans morts a Nova York agraeix el suport: "Se'n van anar junts, sense patir i amb un somriure"

El germà de Mercè Camprubí, mare de la família, explica que volen portar els cossos a Espanya com més aviat millor

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

Joan Camprubí, el germà de Mercè Camprubí, que va morir dijous en un accident d'helicòpter al riu Hudson amb el seu marit i els seus tres fills, ha agraït les mostres d'afecte i el suport institucional que ha rebut la família: "Se'n van anar junts, sense patir i se'n van anar amb un somriure".

"Com a família volem recordar i honrar la seva felicitat i somriure per sempre. Estem intentant assimilar tota aquesta situació", ha assegurat Joan Camprubí en una roda de premsa amb l'alcalde de Nova York, Eric Adams.

El portaveu de la família ha assegurat que volen traslladar les restes mortals "a casa" perquè "puguin descansar en pau" i ha agraït a Espanya, Catalunya, Estats Units, Nova York i Nova Jersey el suport, que també ha estès a Siemens, la companyia on treballaven la seva germana i el seu cunyat.

"Sempre serem amb vosaltres i amb els vostres cors. No us oblidarem mai i mantindrem el vostre somriure viu cada dia de les nostres vides. I això crec que és el millor llegat que us podem donar", ha sentenciat.

La família, abans de la roda de premsa, demanava en un comunicat el "màxim respecte" a la intimitat arran de l'impacte global que ha tingut la tragèdia i la implicació de tres menors.

"Volem expressar-vos el nostre agraïment més profund davant de les massives mostres de condolença i suport rebudes aquestes últimes hores. No hi ha paraules per descriure el que vivim, ni per agrair l'afecte rebut", ha assenyalat la nota de la família, per seguidament afegir que "són moments molt difícils", però que "l'optimisme i l'alegria sempre han caracteritzat la nostra família".

L'accident va tenir lloc passades les 15.00, hora local, de dijous passat, quan el Departament de Bombers de Nova York va rebre una trucada.

L'helicòpter, un model Bell 206, va volar durant uns setze minuts abans de caure a l'aigua. Poc abans de precipitar-se al buit, l'aparell va envoltar l'Estàtua de la Llibertat abans de remuntar el riu Hudson cap al pont George Washington.