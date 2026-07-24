Família, amics i autoritats s'acomiaden de Vallverdú a l'església de Sant Domènec de Balaguer (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Familiars, amics i dirigents polítics s'han acomiadat aquest divendres de l'escriptor Josep Vallverdú, mort dimarts a 103 anys, en una cerimònia de comiat a l'església de Sant Domènec de Balaguer (Lleida).
Entre els assistents figuraven el president del Parlament, Josep Rull, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i el d'Agricultura, Òscar Ordeig.
També hi han acudit els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Pere Aragonès en una cerimònia de comiat que ha conclòs amb les paraules de la filòloga Carme Vidal, que va ser comissària de l'Any Josep Vallverdú el 2023.
Josep Vallverdú va morir dimarts passat pocs dies després de fer 103 anys i va publicar més de 300 títols entre originals i traduccions, entre els quals 'Rovelló', clàssic de la literatura catalana infantil i juvenil que va guanyar el Premi Folch i Torres el 1968.
Entitats culturals i dirigents polítics catalans han lamentat la mort de l'escriptor i han destacat durant aquesta setmana el seu "llegat" literari i de defensa del català.