'Falsestuff', guanyador en una gala Max que demana acabar amb l'assetjament en els escenaris i omplir els teatres

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 jul.

L'espectacle 'Falsestuff. La muerte de las musas', una creació del Centre Dramàtic Nacional (INAEM) escrita i dirigida per Marcel Borràs i Nao Albet, s'ha alçat amb el premi al Millor espectacle de teatre en una repartida XXVII edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, els guanyadors de la qual s'han donat a conèixer aquest dilluns en una gala celebrada, per primera vegada, a l'Auditori de Tenerife i que ha tingut com a eix narratiu la vida i obra de l'aclamat poeta i dramaturg Àngel Guimerà.

'Falsestuff' ha fet doblet en aconseguir també el premi al millor disseny d'espai escènic, guardó que ha recaigut en Adrià Pineda, mentre que l'obra 'Forever' de la companyia basca Kulunka, que partia amb quatre nominacions, ha estat guardonada finalment amb dues: Millor adreça d'escena i Millor autoria teatral.

Eduard Fernández s'ha emportat el premi a millor actor per 'Todas las canciones de amor', dedicant el guardó a la seva mare, qui va sofrir Alzheimer, mentre que Natalia Huarte ha aconseguit el Max a millor actriu per 'Psicosis 4.48', destacant la importància d'aquesta obra sobre la depressió en ser capaç de "donar llum a la foscor".

El president de la Fundació SGAE, Juan José Solana, acompanyat al piano per Antonio Onetti, president de la Societat General d'Autors, ha destacat els 125 anys que compleix la SGAE, en els quals ha estat capaç de sobreviure a dues dictadures, una guerra civil -i a "nosaltres mateixos", ha apuntat Onetti-, i en els quals també ha estat capaç d'aconseguir la xifra de més de 130.000 socis.

Juan José Solana també ha demanat que "mai més, en cap teatre i en cap companyia, es torni a donar un cas d'assetjament ni d'agressió sexual" i que les sales d'assaig i els escenaris "siguin llocs segurs per a tots i totes".

Així mateix, ha incidit que l'escenari "és un lloc únic per explicar històries, expressar idees i veritats com a punys", però ha deixat clar que tot això no tindria sentit sense el públic. Per això, per celebrar aquests 125 anys d'obres, funcions i creació, i en nom de la SGAE, ha volgut donar les gràcies als espectadors, "a tots els que acudeixen als grans teatres, a les sales alternatives o aquells llocs on una companyia aixeca el teló". "Sou les nostres pomes, el nostre Max. Segueixin anant al teatre perquè sense el públic no som gens".

Un dels moments més emotius de la gala ha estat el lliurament del Premi Max d'Honor a l'actriu Núria Espert per la seva llarga i prolífica trajectòria teatral, rebent el calorós aplaudiment del públic durant diversos minuts.

La veterana actriu ha agraït "la generositat, la passió i la bellesa" dels presents, i ha ressaltat com ha estat testimoni de les "extraordinàries" transformacions que ha anat sofrint el teatre fins a arribar a convertir-se en el que és avui, perseguint "aquesta mateixa puresa i fortalesa" que ha defensat durant tota la seva trajectòria.

Durant la gala, dirigida pel dramaturg de Tenerife José Padilla, també han estat concedits altres dos premis especials: el Premi Max aficionat o de caràcter social, que ha reconegut la labor de la companyia amateur LaTrup Associació Teatral Universitària Troysteatro de la Llacuna (Tenerife), i el Max Aplaudiment del Públic, per l'obra 'Señora de rojo sobre fondo gris' de Pentación Espectacles i Sabre Produccions.

Hi han anat a la gala, entre altres personalitats, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres; el president de Canàries, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; l'alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; entre altres autoritats i personalitats del món de les Arts Escèniques.

La gala va començar lliurant el Premi Max al millor espectacle revelació a 'Electra', de Pílades Teatre, guardonada també com a millor adaptació o versió d'obra teatral o coreogràfica, mentre que Jorge Usón Colomer ha estat guardonat com a millor autor revelació per 'La Tuerta'. Per la seva banda, 'Estación Paraíso' de La Maquiné, ha rebut el Premi Max al millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar.

En la categoria de dansa, Christine Cloux ha estat guardonada amb el Premi Max a la millor intèrpret femenina per 'Corps seul', agraint que s'hagi valorat "el treball de tota una vida dedicada a la dansa" i, especialment, que es doni visibilitat a les ballarines de més de 50 anys. Ángel Durán s'ha fet amb el Max al millor intèrpret masculí per 'Cowards', i 'Mont Ventoux', de Kor'sia, s'ha alçat amb el Premi Max al millor espectacle de dansa, aconseguint també el Premi a la millor coreografia.

En els apartats tècnics, el Max al millor disseny d'il·luminació ha sigut per a Felip Ramos i Sharon Fridman per 'Europa'; Silvia Delagneau s'ha fet amb el Premi al millor disseny de vestuari per 'Alexina B.', obra que ha obtingut també un segon Max a la millor composició musical per a espectacle escènic.

Finalment, 'Ladies Football Club', de Barco Pirata y Teatros del Canal - Comunitat de Madrid, ha estat premiat com a millor espectacle musical o líric; el Teatre Clàssic de Sevilla ha obtingut el Premi Max millor treball de producció, i 'Ciutat dormitori', de Contenidos Superfluos, ha estat guardonat com a millor espectacle de carrer.

Als Premis Max es van inscriure 522 espectacles, dels quals 44 van competir en l'última fase. Després de la primera fase de selecció, designada per cinc jurats territorials -dos per Madrid, un per Catalunya i dos per comunitats-, un tribunal format pels cincos presidents dels jurats territorials, cinc personalitats de les Arts Escèniques i un membre del Comitè Organitzador van ser els encarregats de triar els finalistes de les 20 categories que van concursar en els XXVII Premis Max.