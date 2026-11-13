"Falsa alarma" al centre de Mataró per una maleta abandonada

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Una maleta abandonada al Camí Ral de Mataró (Barcelona), via que travessa el centre de la ciutat, ha obligat aquest divendres a les 9.30 hores a acordonar la zona i, després dels treballs dels equips dels Mossos d'Esquadra, s'ha determinat que la maleta no contenia perill i que era una "falsa alarma", confirmen fonts de la policia catalana a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', la maleta era a la via pública i s'ha acordonat la zona durant una hora, fins que s'ha confirmat que la maleta no contenia explosius.
Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat les unitats Tedax, experta en explosius, i la Unitat Canina.