La Fabra Centre d'Art Contemporani de Barcelona dedica una mostra a les lluites al Mediterrani

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La Fabra Centre d'Art Contemporani de Barcelona acollirà fins al 31 de maig l'exposició 'Com pedres als palmells, brases i flama', en la qual es reflexiona sobre l'experiència de la lluita i la resistència als pobles del Mediterrani.
És una mostra col·lectiva, comissariada per Chiara Cartuccia, que aborda els conceptes de les ruïnes, el fracàs i la derrota, però també de la lluita, l'alçament i la resistència en el context del Mediterrani, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat aquest divendres.
Ho fa a través de l'obra de quatre artistes: Marianne Fahmy (Alexandria, 1992), Joyce Joumaa (Beirut, 1998), Huda Takriti (Damasc, 1990) i Hasan Özgür Top (Ankara, 1987).
S'inscriu dins el treball de recerca de Cartuccia sobre la dualitat del Mediterrani com a "geografia inventada i inventiva", idees que ha estat treballant prèviament com a comissària convidada a UNIDEE - Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.
Aborda el procés de ruïna, "com a final i pèrdua, però també com a memòria i lloc de gènesi", i l'entrellaça amb les històries de resistència anticolonialista, alçament, revolució i radicalisme polític.