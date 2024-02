Faada rescata un mico caputxí que ha viscut 35 anys engabiat en un pis de Barcelona

El traslladen a la Fundació MONA per a una primera fase de rehabilitació

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (Faada) va rescatar el dimecres un mico caputxí que vivia des de fa gairebé 35 anys en una gàbia de 2x1x1 metres en un pis de Barcelona, on convivia amb la seva propietària de 80 anys, i "en unes condicions lamentables i totalment inadequades per a un animal de la seva espècie".

En un comunicat, Faada ha informat que va tenir constància del cas el 2014, quan van començar a "treballar per oferir-li una nova vida, en un entorn adequat i acompanyat d'altres individus de la seva mateixa espècie".

Ha explicat que a les visites que van fer al domicili van detectar "nombroses i greus irregularitats a nivell de benestar" i que l'animal, que es diu Linito, no disposava de zona exterior ni accés a llum solar directa, i que la seva propietària reconeixia que des del 2014 mai l'havia tret de la gàbia.

10 ANYS INTENTANT ACONSEGUIR LA CESSIÓ

Faada ha criticat que tots aquests anys han intentat "activament i reiteradament aconseguir la cessió de l'animal, però la seva propietària no estava disposada a donar-li una oportunitat de tenir una vida millor", i que van interposar diverses denúncies.

"Lamentablement, ni l'Ajuntament de Barcelona, ni la Generalitat de Catalunya ni la Fiscalia de Medi ambient de Barcelona mai van intervenir en més de 10 anys", ha apuntat l'entitat.

En el mateix comunicat, han assegurat que el 2023 l'Ajuntament els va manifestar que el cas no era de la seva competència, però el 2024, amb l'entrada en vigor de la Llei de protecció dels Drets i el Benestar dels animals, van presentar una nova denúncia a la Generalitat fonamentant-la en la prohibició de tinença de primats.

REHABILITACIÓ EN FUNDACIÓ

MICO Aquest dimecres, "després d'una llarga negociació amb la propietària de l'animal", Faada va aconseguir la cessió de Linito, que ha estat traslladat a la Fundació MONA, on passarà una primera fase de rehabilitació i, posteriorment, serà traslladat a un centre per brindar-li la possibilitat de socialitzar amb individus de la seva espècie.

A més, Faada ha comunicat que han aconseguit també el decomís d'una gossa que la propietària del mico havia adquirit recentment i que "mai sortia al carrer".