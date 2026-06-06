Extingit l'incendi de la nau d'Honda a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dissabte l'incendi declarat aquest divendres sobre les 15 hores en una nau d'Honda al polígon industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'incendi no ha deixat ferits i no s'han vist afectades les instal·lacions adjacents i Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Procicat.
En aquest incendi van treballar aquest divendres fins a 32 dotacions terrestres amb un total de 90 efectius per controlar l'incendi, i han seguit treballant al llarg de la nit d'aquest divendres i matinada del dissabte.