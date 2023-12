Extingit l'incendi i la fuita d'amoníac de l'empresa BonÀrea de Guissona (Lleida)

L'incident s'ha solucionat sobre les 10.30 hores



LLEIDA, 29 des. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat donen per "extingit" l'incendi i la fuita d'amoníac d'aquest divendres a l'empresa BonÀrea de Guissona (Lleida), després de desplaçar-se fins al lloc amb 13 dotacions, segons han explicat fonts del cos d'emergències a Europa Press.

Fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han detallat que s'han mobilitzat fins a l'empresa amb dues unitats, i que hi ha una persona ferida lleu, però que no ha estat atesa, ja que s'ha desplaçat fins a un Centre d'Atenció Primària (CAP) pel seu propi peu.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), i han assegurat que "no hi ha afectació, però recomanen no apropar-se a la zona de l'accident".

BONÀREA

L'empresa BonÀrea ha explicat en un comunicat que sobre les 9 hores s'ha produït l'incendi en una sala de màquines del recinte que està "totalment aïllada de les zones productives", i que l'incident s'ha solucionat sobre les 10.30 hores.

"Aquest incendi ha afectat a una de les torres de refrigeració exterior que hi ha, on immediatament s'han desplaçat treballadors per aturar l'incendi", han detallat, que han comptat amb l'ajuda dels Bombers.

Arran de l'incendi hi ha hagut una fruita d'amoníac, "que també s'ha pogut solucionar i que ha fet que els treballadors haguessin de sortir de la zona".

"La totalitat de zones productives no s'han vist afectades en cap moment i no ha fet falta fer cap evacuació", han afegit.