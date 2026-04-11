Extingit l'incendi en una empresa química de Mollet del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit l'incendi originat la matinada d'aquest dissabte en una empresa química Euromed de Mollet del Vallès (Barcelona), segons informa en un missatge a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press.
Els vehicles ja han començat a retirar-se, detalla el cos, encara que es mantindrà un dispositiu en el lloc dels fets per revisar un dipòsit que es troba en una zona inaccessible, i en la qual encara queden restes de producte.
El foc ha afectat a un reactor de l'empresa, la qual cosa ha creat una columna de destil·lació d'etil i etanol i ha obligat a activar el pla d'emergències químiques (PLASEQCAT) i a mobilitzar 16 dotacions de bombers.